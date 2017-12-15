Исаак Калина объяснил, как можно выйти на связь с московским Департаментом образования

Гостем радиостанции «Москва ФМ» стал глава столичного Департамента образования Исаак Калина. В беседе с ведущей он заострил внимание на высоком уровне открытости, которого ведомство достигло за последние годы. Семь лет назад во время существования ресурса «Обращение к руководителю департамента» каждый вечер на нем скапливалось около 150 вопросов, на обработку которых тратилось много времени. По словам Исаака Калины, по этой причине было решено предупреждать возникновение вопросов. Об этом рассказывает портал «Только что».

В связи с этим Департамент образования проводит различного рода открытые совещания. Организуются встречи с преподавателями в рамках передачи «Вопросы важные для всех» на телеканале МособрТВ. А прямая трансляция с аттестационной комиссии позволила выявить несоответствие директора одной из школ занимаемой должности, благодаря своевременному обращению учителя напрямую к Исааку Калине. Исаак Иосифович, подытоживая беседу, заявил, что подотчетное ему ведомство приветствует приходящую через открытые каналы связи конструктивную критику.