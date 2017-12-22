Исаак Калина пророчит приход высокотехнологичного домоводства на смену урокам труда

Не так давно губернатор Пензенской области Иван Белозерцев публично высказался о проблеме трудового воспитания школьников. Чиновник посетовал на то, что сейчас детей даже нельзя вывести убрать на пришкольных территориях. В связи с этим Иван Белозерцев предложил обеспечить увеличение трудовой нагрузки на школьников. Об этом пишет портал «Губерния новая»

Предложение Ивана Белозерцева прокомментировал руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. По его словам, нужно внимательнее читать закон — он не запрещает привлекать ребят к деятельности, прописанной в образовательной программе. Но, как считает глава Департамента образования, следует ввести другую образовательную программу, метапредмет под условным названием «современное высокотехнологичное домоводство». В рамках этого метапредмета, полагает Исаак Калина, школы смогут эффективнее учить детей тому, почему важно обеспечивать порядок в быту, по месту жительства и на рабочем месте.