Столичный Департамент образования обеспечит трудоустройство выпускников московских вузов

Среда, 24 января отметилась проведением в столице расширенного заседания президиума совета ректоров московских и подмосковных ВУЗов. В рамках мероприятия замглавы столичного Департамента образования Т.Васильева ознакомила аудиторию с новым проектом, предусматривающим трудоустройство выпускников IT-специальностей. Об этом сообщил портал «Школа большого города».

По словам Татьяны Викторовны, фактически речь идет о рекрутинге будущих учителей информатики из числа студентов и выпускников текущего года, у кого есть желание трудиться в школах. Согласившиеся на это предложение студенты пройдут специальные курсы психолого-педагогической подготовки. Если говорить об оплате труда, то помимо стандартной преподавательской ставки педагог сможет рассчитывать на прибавку в тридцать тысяч рублей со стороны столичного Департамента образования, но только если он активно участвует в Субботах московского школьника, мастер-классах и кружках школ Москвы.

Стоит добавить, что ранее лидер московского Департамента образования И.Калина запустил олимпиаду «Новый учитель для новой информатики» среди учителей, уже трудящихся в школах. По его словам, по ее итогам он надеется получить реальные примеры педагогов, которые являются, по сути, образом учителя информатики, который и нужен московской школе.