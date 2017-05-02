В Ингушетии женщина вышла замуж за лучшего друга своего мужа

В небольшом селе Ингушетии женщина вышла замуж за лучшего друга своего мужа, не расторгнув при этом узы предыдущего брака. Вся семья была в шоке, и теперь решает судьбу Оздоевой.

Брат невестки Ахмед Оздоев акцентировал внимание на том, что будет согласен с любым решением членов своей семьи. Он также дополнил, что поступок его сестры был возмутительным. Жители небольшого села в Ингушетии собрались на вече, чтобы вынести вердикт. Сама же Оздоева считает свой поступок нормальным и не видит в этом ничего плохого.

Она вышла замуж за лучшего друга своего мужа. При этом, девушка не развелась с мужчиной. Таким образом, Оздоева замуж вышла дважды, что недопустимо по традициям народа Ингушетии.