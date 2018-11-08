За месяц "Яндекс.Дзен" посетили 35 млн человек

Аналитический сервис «Яндекс.Радар» подвел итоги ноября. Согласно подсчетам, в течении месяца аудитория «Яндекс.Дзена» увеличилась до 35 млн. человек. Гость сервиса может проводить там около 36 минут в сутки.

В течение дня «Дзен» могут посетить 8,7 млн. человек. Как сообщают в «Яндексе», это на 10% превышает предыдущие показатели. В этот раз при подсчетах посещение «Дзена» одним человеком с разных гаджетов засчитывалось как одно.

«Яндекс.Дзен» включает в себя 18 тысяч авторов, 10 из них стали публиковаться только с начала 2018 года. В данный момент «Яндекс.Дзен» состоит из 51% авторских публикаций и 49% информации из СМИ. Можно с уверенностью сказать, что «Яндекс.Дзен» уже обогнал самый популярный новостной агрегатор в стране – «Яндекс.Новости».

Авторы «Дзена» за год получили от платформы 45 млн. рублей, что значительно превышает выплату в прошлом году.

«Дзен» привлекает аудиторию тем, что тщательно сортирует публикации с помощью искусственного интеллекта, рекомендуя пользователю именно то, что его интересует. Рекомендательный сервис стал доступен в браузере «Яндекс» в 2016 году. «Дзен» стал отдельной платформой в мае 2017 года. До того момента платформа анонсировала новости и другие материалы. Потом внутри платформы появились собственные каналы блогеров, публикации независимых авторов и издательств, а также начала размещать платную рекламу.