Google ошибочно запустил рекламную кампанию на $10 млн

Ошибка нового сотрудника поискового гиганта Google обойдется компании в $10 млн.

Как передает Financial Times, вечером 4 декабря в Google проходил обучение новоиспеченный сотрудник. Ошибочно нажав не на ту клавишу в системе Google AdX, новичок запустил рекламную кампанию на огромную сумму денег. В Сеть тут же поступили заказы на размещение рекламных баннеров. За ее закупку и размещение как раз и отвечает Google AdX.

Рекламный баннер Google – желтый треугольник – разлетелся в Сети в течение 45 минут. Он появился в приложениях и на сайтах. Об ошибке руководству стало известно только на следующий день. Всем, кто уже приобрел рекламу, Google обещает возместить расходы.

От Google не поступало официальных заявлений о точной стоимости такой ошибки. Как сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники, ущерб может достичь $10 млн.