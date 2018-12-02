В возрасте 107 лет умерла старейшая блогерша YouTube

Бабушка из индийской деревни завоевала сердца пользователей интернета благодаря своим кулинарным видео.

Индийцы скорбят о смерти 107-летней блогерши, которая стала самой старой звездой YouTube. Карре Мастанамма стала интернет-сенсацией в прошлом году после того, как её правнук Лакшман начал снимать её во время готовки свои любимых рецептов на открытом огне. Его канал Country Foods вскоре собрал более миллиона подписчиков, которые выражали своё восхищение и благодарность бабушке Мастанамме за рецепты.

Для многих поклонников использование ею сырых местных ингредиентов и приготовленных блюд с нуля стало освежающим контрастом по сравнению с современным пищепромом. Её видеоролики на YouTube снискали славу далеко за пределами ее друзей и соседей. Ее самое популярное видео, в котором показано приготовление курицы карри внутри арбуза, собрало более 11 миллионов просмотров.

На своё 106-летие бабушка Мастанамма получила от подписчиков сари и браслеты, а также деньги, на которые она накрыла стол для 40 человек.