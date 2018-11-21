Facebook позволяет хакерам красть пожертвования

Администрация социальной сети даёт возможность третьим лицам обирать нуждающихся.

В этом году было вложено более 410 миллиардов долларов некоммерческих организаций, согласно ежегодному отчету исследователей Университета Индианы. Большой процент людей совершает пожертвования через интернет, используя непосредственно веб-сайты организаций, либо платформы социальных сетей. И Facebook является одной из таких платформ.

Ужасная ситуация произошла у хозяйки небольшого приюта для животных, который существует в основном за счёт поддержки неравнодушных. Хозяйка приюта Алана содержит домашних животных, которых за ненадобностью могли бы усыпить. Её деятельность нашла отклик в сердцах пользователей Facebook, которые стали ей материально помогать. Однако, вскоре неизвестные взломали аккаунт хозяйки приюта и аккаунт группы, посвящённой самому приюту, став завышать сумму общего благотворительного взноса со 150 до 1500 долларов. Попытки избавиться от злоумышленников сопровождались анонимными угрозами до тех пор, пока Алана не смогла спустя месяцы достучаться до администрации Facebook.

Эта вопиющая халатность уже создала массу проблем для крупнейшей социальной сети. Напоминаем, что Facebook уже успел прославиться как площадка для торговли рабами, а также соц.сеть по прежнему таскают по мировым судам за разглашение личных данных пользователей третьим лицам.