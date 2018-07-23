Рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров возглавил семилетний мальчик

В рейтинге десяти самых высокооплачиваемых блогеров YouTube, по версии журнала Forbes, первое место занял ребёнок. Доход YouTube-канала семилетнего Райана за этот год оценивают в $22 миллиона.

На своём канале Ryan Toys Review юный блогер и его семья делают обзоры детских игрушек. При этом ещё год назад канал занимал восьмую позицию в рейтинге при доходе в $11 миллион.

Второе место рейтинга заслуженно отдано 21-летнему американцу актёру и видеоблогеру Джейку Полу. Его доход оценили в $21,5 миллионов, причём на канале молодого актёра насчитывается уже более 3,5 миллиардов роликов.

На третьем месте оказался канал Dude Perfect со спортивными трюками. Канал ведёт одновременно 5 человек, при этом за год они заработали $20 миллионов. А канал британского блогера Дэниела Миддлтона занимает четвёртую строчку. Его канал DanTDM принёс своему владельцу за обзоры на видеоигры в этом году $16,5 миллион.

Последнее десятое место в рейтинге занимает блогер с годовым доходом в $14,5 миллионов. Стоит отметить, что у семилетнего Райана, занявшего первое место, самое меньшее количество подписчиков по сравнению с другими блогерами рейтинга.

Также ранее интернет-издание The Digital Reporter представило публике рейтинг лучших блогеров России, включивший в свой список такие имена известных личностей, как Юрия Дудь и Анастасию Ивлеева.