Google откажется от поддержки Google Hangouts в 2020 году

Сегодня, 02:30 \\ Интернет и сети

Компания Google намерена отказаться от поддержки своего мессенджера Google Hangouts уже в 2020 году. Об этом сообщает издание 9to2Google со ссылкой на собственные источники информации.

Простые пользователи, начиная с 2020 года, больше не смогут воспользоваться мессенджером Hangouts. Однако его могут оставить для корпоративных клиентов службы GSuite. Google уже начала работу по сокращению количества инженеров, отвечающих за поддержку Hangouts. Финансовое обеспечение проекта также почти прекращено. Официальных комментариев непосредственно от Google пока что не поступало.

Предпосылки для закрытия Hangouts уже появлялись ранее. Мессенджер перестал получать обновления, а также в нем пропала возможность отправки SMS-сообщений.

В данный момент корпорация занята разработкой нового проекта «Сообщения». Сервис будет продвигаться по стандарту Rich Communication Services формата SMS. Результаты работы можно будет увидеть уже в 2019 году.

Приложение Google Hangouts появилось в 2013 году. Оно представляет из себя аналог уже известных в мире приложений для обмена сообщениями и файлами. Однако за все время работы, ему так и не удалось стать полноценным конкурентам таких востребованных мессенджеров как WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.

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Автор - София Волкова
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