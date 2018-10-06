В WhatsApp изменится функционал аудиосообщений

Сегодня, 06:30 \\ Интернет и сети

Пользователей мессенджера WhatsApp ожидает приятное нововведение, связанное с функционалом аудиосообщений, сообщает издание The Sun.

Результатом очередного обновления приложения WhatsApp станет возможность прослушивания нескольких аудиофайлов, идущих подряд, как одно цельное сообщение. Если пользователь отправит определенное количество голосовых файлов одно за другим, система автоматически объединит их для собеседника, чтобы он мог комфортно прослушать все и сразу. Порядок аудиосообщений при этом нарушен не будет. Чтобы запустить прослушивание объединенных аудиосообщений, достаточно нажать на самый первый файл.

Сейчас функционал работает в бета-версии WhatsApp. Когда нововведение станет доступно широкой аудитории, пока что не известно.

Ранее стало известно о том, что процедура регистрации в WhatsApp для граждан России несколько усложнится. После указания мобильного номера, от мессенджера отправится запрос оператору связи. Если он подтвердит, что пользователь присутствует в базе данных, регистрация будет разрешена.

В начале ноября появилась информация о появлении в приложении рекламы. Она станет частью функции «Статусы», которой сейчас пользуются 450 млн. человек. На такой шаг владельцы мессенджера пошли ради монетизации сервиса.

Детище Facebook под названием WhatsApp является бесплатным приложением для быстрого обмена сообщениями как текстового, так и аудиоформата. Впервые оно вышло на рынок в 2009 году.

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Автор - София Волкова
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