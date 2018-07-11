В Facebook стали строже относиться к публикации политической рекламы в Великобритании

Сегодня, 21:11 \\ Интернет и сети

Американская компания внесла изменения в правила размещения политической рекламы, направленной на британских пользователей. Такое решение было принято после скандала с незаконным сбором данных компанией Cambridge Analytica.

Теперь каждый пользователь, решивший опубликовать в соцсети политическую рекламу, обязан будет пройти процедуру установления имени и местоположения, а также сообщить, по чьему заказу размещается информация, передаёт Би-би-си. Документы, удостоверяющие личность, будут проверять третьи лица, а гражданство пользователей установят с помощью адреса регистрации и специального кода. Если они получат доступ к размещению рекламы, в таком случае она будет находиться в неограниченном доступе в течение нескольких лет.

Представители компании считают, что им не удастся достичь идеального контроля над подобным контентом, однако они будут работать над совершенствованием собственным систем и технологий.

В октябре компания Facebook была оштрафована Великобританией на 500 тысяч фунтов после скандала с участием Cambridge Analytica.

Ранее Facebook сообщила о введении налога в размере 20% на продажу рекламы для пользователей России. НДС будет взиматься вне зависимости от того, в каких целях россияне будут размещать рекламные объявления.

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Автор - Елена Андреева
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