Трон Facebook задымился: в мире обеспокоены качеством сохранения личной информации

Проводятся судебные слушания в отношении безопасности личных данных аккаунтов крупнейшей социальной сети.

Можно довольно смело утверждать, что из-под трона, на котором сидит Facebook, пошли весьма заметные клубы дыма. Палаты мер и весов по всему миру бьют тревогу, утверждая, что крупнейшая в мире социальная сесть стала слишком большой для поддержания безопасности личных данных своих пользователей. Агентства, занимающиеся кибербезопасностью по всему миру, уже беспощадно таскают детище Марка Цукерберга по судам, а ведь это только начало.

Уже известно, что в Сенате США и в Великобритании под созывом законодателей из девяти стран социальной сети были выдвинуты обвинения в низком качестве защиты личной информации, её разглашении третьим лицам, а также распространении ложных данных с целью дезинформации пользователей. По этому случаю представители из многих стран уже подписали декларацию о «Принципах управления законами интернета». Данный документ нацелен на контроль не только над Facebook, но и над другими титанами интернета, такими как, например, Google и Twitter. Тем не менее, исполнительный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг отказался подписывать данную декларацию, что в дальнейшем может вызвать усиление агрессии со стороны мирового интернет-сообщества.