Звон колокола возвестил окончание эры лутбоксов

За ненавистные всеми микротранзакции возьмутся на правительственном уровне.

Прошло уже больше года с момента внедрения платных лутбоксов в игровую индустрию повсеместно, за что отблагодарить стоит Dice с их Battlefront 2. С тех пор министерства по азартным играм пристально наблюдали за развитием событий. Первыми вмешаться решили, конечно же, США в лице Федеральной торговой комиссии, которая уже получила добро в старте расследования по делу лутбоксов и их пагубного влияния на детей.

Буквально вчера председатель Первой телекоммуникационной компании Джозеф Симонс одобрил прошение сенатора Мэгги Хэссан начать расследование лутбоксов в видеоиграх. «Лутбоксы являются эпидемией для индустрии видеоигр, попадаясь как в играх для смартфонов, так и современных высокобюджетных для других платформ», - подчеркнула Хэссан во время слушания. Также она полагает, что к 2022 году общая выручка от лутбоксов, если это не пресечь, будет составлять около 50 миллиардов долларов со всего мира.

Первым ощутимым результатом стал тот факт, что признанные благодаря усилиям сенатора Хэссан азартной игрой лутбоксы отныне будут помечаться в ESRB (служба, отвечающая за рейтинг игр) как потенциально опасный контент, а также проходить строгий процесс сертификации. Но не одни США лыком шиты. В Австралии на данный момент проводятся похожие расследования, а в Бельгии и Нидерландах лутбоксы уже признаны вне закона.