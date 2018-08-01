Google призывают не запускать поисковик с цензурой для Китая

Amnesty International обратилась к руководству компании Google с требованием не запускать в Китае поисковик Dragonfly, который будет автоматически исключать из результатов поиска информацию, заблокированную системой «Золотой щит».

Открытое письмо против проекта подписали около 1500 сотрудников корпорации. По мнению авторов инициативы, сотрудничая с правительством Китая, Google станет настоящей «корпорацией зла» и вызовет тотальный контроль пользователей Сети. Восемь лет назад компания покинула китайский рынок, однако всё это время она пыталась вернуться. В конце прошлого года им удалось достичь этой цели благодаря открытию Исследовательского центра, но компания намерена усилить свои позиции за счёт поисковой системы Dragonfly.

Поисковик предназначен для работы на территории Китая и способен автоматически устанавливать цензуру. Он связывает поисковые запросы пользователей с их личными данными, благодаря чему власти Китая получат возможность отслеживать действия в интернете и связывать их с конкретным человеком.

Авторы послания считают, что Dragonfly поспособствует развитию в КНДР цензуры и дезинформации и будет использоваться властями в собственных интересах. Сотрудники Google также не остались в стороне и поддержали Amnesty International.

Председатель совета директоров Alphabet Джон Хеннесси считает, что Google не стоит пытаться вернуться в Китай, а создание специального для страны поисковика «скомпрометирует все ценности» компании.