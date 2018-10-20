Вышло онлайн-обновление для Red Dead Redemption 2

Игроки уже смогли оценить обилие контента в новом обновлении для популярной игры.

Обладатели RDR2 Ultimate Edition смогли оценить бета-версию нового дополнения, получившего название Red Dead Online. На серверах, где могут находиться одновременно до 32 человек, игроку предоставляется обилие контента. По новому сюжету играть доведётся за бандита, которого по ошибке обвинили во множестве преступлений. Сюжет подаётся в лучших традициях Rockstar Games.

Помимо сюжета, игрокам предоставляется возможность взаимодействовать друг с другом, собираясь в банды и выполняя различные миссии и заказы. Также обновление предоставляет возможность сыграть игрокам друг против друга как в классических PvP-режимах и гонках на лошадях, так и в успевшей набрать огромную популярность мини-версии «королевской битвы».

Многие успевшие изучить новое дополнение отзываются о нём весьма положительно, хваля как качество повествования сюжетной линии, так и проработку взаимодействия с окружающим миром и другими игроками. Пользователь Heather Alexandra, помимо похвалы в строну высокого качества ещё бета-версии, назвала новый аддон отличной возможностью собраться с друзьями и весело провести время, сравнив его с популярным сериалом от HBO «Мир Дикого Запада».

Так как аддон находится ещё в бета-стадии, то вполне может быть добавлено ещё больше контента в дальнейшем.