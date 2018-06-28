Facebook обложит продажу рекламы в России в размере 20%

С января 2019 года российские пользователи будут вынуждены платить налог на добавленную стоимость (НДС) независимо от того, в каких целях размещается реклама — личных или коммерческих. Сообщение о введении налога было размещено на сайте Facebook.

В социальных сетях появилась информация о том, что данное новшество затронет все рекламные аккаунты, выбравшие в качестве места ведения бизнеса Россию.

Для того, чтобы разместить рекламу в соцсетях, владельцам необходимо проверить корректность информации, указанной в профиле. К этой информации относятся: название предприятия, адрес и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Facebook сообщает, что указание ИНН не является обязательным, однако может облегчить процедуру возмещения налога при помощи налоговых органов России.

Также в соцсети содержится информация о том, что не даёт налоговых консультаций и что заинтересованные лица могут обратиться за помощью к налоговым ведомствам своей страны.

С 1 января 2017 года на территории России вступил в силу закон, обязывающий компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории страны, платить НДС.