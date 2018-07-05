Пользователи получили свободный доступ к курсам Amazon по машинному обучению

Все желающие могут бесплатно пройти курсы машинного обучения для подготовки разработчиков компании Amazon. Об открытии свободного доступа рассказал директор Amazon Web Services по сервисам ИИ Мэтт Вуд.

Программа содержит более 30 различных курсов длительностью до 45 часов. Курсы находятся на сайте AWS на английском языке. Все уроки абсолютно бесплатны, однако за прохождение экзамена на получение сертификата специалиста по машинному обучению придётся заплатить. Стоимость экзамена составляет 300 долларов, но в течение первых месяцев на сертификацию будет действовать скидка 50%, то есть 150 долларов.

Мэтт Вуд отмечает, что курсы разработаны на основе реальных ситуаций и лабораторных работ. В связи с этим обучение проходит через некоторые интересные проблемы, с которыми сталкивалась компания. Например, выбор оптимального маршрута доставки или оценка того, будет ли пригодна подарочная упаковка.

Ранее Amazon запустила облачный сервис RoboMaker, который поможет робототехникам разрабатывать дополнительный софт, проверять его и добавлять в свои изобретения. Кроме того, в октябре компания приобрела патент на технологию распознавания болезни и эмоционального состояния человека по его голосу.

Facebook также стремится быть полезным пользователям, а потому недавно компания открыла курсы «Learn with Facebook», которые помогут приобрести необходимые для работы навыки.