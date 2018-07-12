По секрету всему свету: в Viber можно создать чат для миллиарда пользователей

Viber тал первым в мире мессенджером, где в чате могут одновременно общаться миллиард пользователей.

Рискнет ли кто-нибудь в мире испробовать нововведение мессенджера под названием Viber Communities, не известно. Однако разработчики приложения гордятся тем, что подобная система появилась в мире впервые именно в Viber. Сейчас оно уже функционирует на iOS и Android.

Стать участником такого чата очень просто: необходимо лишь нажать на соответствующую ссылку. Более того, новый пользователь сможет видеть всю переписку чата целиком, даже за те дни, когда не состоял в чате. Для быстрого доступа к самым важным сообщениям администратор чата может их закреплять. Таким образом, они всегда будут на виду.

Viber также анонсировал запуск новой схемы монетизации, что поможет администраторам крупных сообществ поддерживать и развивать их.

В октябре этого года Viber получил обновление до версии 9.7, чем сильно порадовал своих пользователей. Теперь в мессенджере доступно редактирование отправленного сообщения. Также, сообщение можно отметить как непрочитанное, а пересылка и удаление доступны через любой промежуток времени после отправки.