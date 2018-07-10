В Украине задержан хакер, заразивший вирусом компьютеры в 50 странах мира

Сегодня, 23 ноября Национальная полиция Украины задержала хакера, модифицировавшего троянский вирус «Темная комета» («Dark Comet»). Киберпреступнику удалось заразить 2 тыс. гаджетов в 50 странах по всему миру. Об этом сообщают на официальном ресурсе Нацполиции.

В Львове 42-летний мужчина смог на своем личном домашнем компьютере смог усовершенствовать центр управления вредоносной программой, распространив ее на огромное количество чужих устройств. С помощью клиентских версий «Темной кометы», злоумышленник удаленно подключался к компьютерам, загружал на них файлы, смог скачивать и удалять программы, держать под контролем встроенные и внешние камеры. Киберполиция установила, что опасности подверглись почти 2 тыс. устройств больше, чем в 50 странах.

Было проведено расследование в квартире задержанного. Полиция изъяла технику, на которой обнаружились файлы «Dark Comet», а также скриншоты экранов сторонних компьютеров, которые подверглись заражению. Вся техника передана на экспертизу.

В августе этого года в США троим гражданам Украины удалось выкрасть данные 50 американских компаний.

В сентябре на территории Одессы была раскрыта группа хакеров, которые похищали личные данные клиентов банков в странах бывшего СССР, ЕС и Южной Азии. С помощью специального ПО, мошенники подделывали документы, позволяющие выводить средства из банков.