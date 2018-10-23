Геймер получил бан в Twitter за намерение убить Шона Бина

Twitter активно следит за тем, чтобы пользователи добросовестно следовали установленным правилам, и поэтому, как только они наткнулись на злоумышленника, заявившего о желании убить Шона Бина, то тут же заблокировали его.

Однако ситуация не так страшна, как может показаться на первый взгляд. Пользователь, оставивший столь дерзкое сообщение – геймер. Фактически, он не солгал, хотя на самом деле имел в виду не живого британского актёра, а его персонажа по прозвищу «Бессмертный» из игры HITMAN 2. Пользователь сделал всё возможное, чтобы донести истинный смысл своих слов до администрации соцсети, но долгое время не получал ответа. Когда же ситуация стала активно обсуждаться в СМИ, блокировка была снята.

Игра про Агента-47 стартовала в Великобритании с октября, но пока что не смогла оправдать ожиданий разработчиков, несмотря на то, что являлась одним из самых ожидаемых проектов среди геймеров. Тем не менее, пользователи отмечают ряд забавных моментов в игре, например, езду на дельфинах и баг с самонаводящимся чемоданом.