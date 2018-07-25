YouTube сообщил о тестировании нового формата рекламы

Сегодня, 00:30 \\ Интернет и сети

Разработчики YouTube запускают новый способ показа рекламы - «ad pods». Теперь чтобы меньше беспокоить пользователя при просмотре ролика, рекламу будут демонстрировать в рамках одного блока.

Двойная реклама появится всего один раз, и всё остальное время видео не будет прерываться. У пользователей всё ещё останется возможность пропустить блоки, однако при этом реклама будет появляться по ходу просмотра. Разработчики рассчитывают, что такие меры позволят повысить процент досмотра видео. Как правило, из-за частых реклам пользователи теряют желание досматривать ролик, особенно если он длится больше 10 минут. Также это повысит и частоту просмотров рекламы.

Согласно сообщению компании, первое время двойные рекламные паузы будут показывать в десктопной версии сайта, затем они появятся в приложениях для ТВ и мобильных устройств.

Эксперты обещают, что такие меры помогут сократить рекламные перерывы в роликах на 40%.

Рекламные видео появились в Instagram. Теперь предприниматели могут вставлять ссылки на свои продукты прямо в ролик, а пользователь получит возможность сделать заказ сразу после просмотра.

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Автор - Елена Андреева
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