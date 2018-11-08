В «Яндекс.Такси» разрешили вызывать несколько авто с одного гаджета

Теперь в приложении «Яндекс.Такси» пользователям не придется ждать приезда первой машины, чтобы заказать следующую. Разработчики добавили возможность одновременного вызова сразу трех машин. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Новая функция будет актуальна, когда за раз необходимо вызвать несколько такси, например, для компании. Для вызова следующей машины необходимо нажать «Еще такси». Причем, второй-третий автомобиль можно заказать для другого человека. Он получит на свое устройство всю необходимую информацию о поездке, которая также отобразится в приложении того, кто делал заказ. Маршрут значения не имеет: для трех такси можно указать три разных адреса. Более того, владелец приложения сможет все три поездки отследить на своем смартфоне.

Нововведение будет доступно тем, кто уже неоднократно пользовался услугами «Яндекс.Такси». Функция появится в приложении постепенно: первыми ее испытают владельцы смартфонов на iOS, позже – Android.

Сейчас приложением «Яндекс.Такси» пользуются около 35 млн. человек. Сервис появился на рынке в 2011 году. В 2018 году «Яндекс» расширили географию своих услуг по вызову такси, запустив в Финляндии, Израиле и Кот-д’Ивуаре сервис под названием «Yango».