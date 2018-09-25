Леди Гага стала хардкорным геймером

Сегодня, 11:45 \\ Интернет и сети

Новое увлечение эпатажной певицы всколыхнуло интернет-сообщество.

 Огромная волна хайпа захлестнула интернет после того, как певица намедни в своём твиттере запостила сообщение о том, что она крепко взялась за игру Bayonetta (от франц. Bayonet – штык), известную не только ярким игровым процессом, но и недетской сложностью. Стоит подметить, что колоритный образ ведьмы, которая с помощью внушительного арсенала максимально стильно истребляет противников, очень даже подходит популярной певице. В твиттере певица поделилась тем, что отлучилась от игры буквально на минутку с целью собраться с силами и продолжить зубодробительный экшн.

Ранее уже стало известно, что звезда эстрады очень заинтересовалась разрабатываемой студией CD Projekt Red игрой Cyberpunk 2077. Об этом поклонники узнали тоже из твиттера, где Леди Гага ещё в 2012 году оставила сообщение, выглядящее как совершенно несвязные буквы, цифры и восклицательные знаки. Через шесть лет на это странное сообщение польская студия, подарившая игрокам серию игр про ведьмака Геральта, ответила не менее странно: «Конечно! Конечно, мы будем!».

Поговаривают, что интерес у певицы также весьма практичный, так как она запросто может воплотиться в одного из персонажей мира игры, подарив ему как голос, так и внешность.

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