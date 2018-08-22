Facebook нашёл виновного: бывший глава PR-службы признался в найме Definers

Интернет-издание Techcrunch ознакомилось с письмом, в котором Эллиот Шрейдж, бывший глава PR-службы компании Facebook, заявил, что наём пиар-компании Definers был его инициативой.

Согласно заявлению Шрейджа компания Definers действительно распространяла негативные слухи о конкурентах, однако уточняет, что Facebook не просил и не оплачивал фейковые новости. Шерил Сандберг, главный операционный директор компании, прокомментировала письмо, отметив, что в Facebook не намерены продвигать антисемитскую риторику в адрес Джорджа Сороса.

В служебной записке содержались вопросы и ответы, посвящённые публикации в журнале The New York Times, в которой рассказывается, как по заказу Facebook пиар-компания создавала негативный образ крупных конкурентов компании.

Шрейдж был вынужден уйти в отставку после скандала с Cambridge Analytica. Именно он стоял вверху цепочки сотрудничества соцсети с пиар-компанией. Однако он уточнил, что ответственность за произошедшее лежит на руководстве коммуникационной команды, в том числе на Марке Цукерберге и Шерил Сандберг. Новым вице-президентом по политике и коммуникации компании стал Ник Клегг. Что касается Цукерберга, то, несмотря на критику, он не собирается покидать компанию.

Facebook по-прежнему не удалось вернуть доверие международного сообщества. В связи с этим компания столкнулась с требованием 8 стран, которые желают получить объяснения от Марка Цукерберга, относительно негативного влияния соцсети на демократию во всём мире.