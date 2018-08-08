Facebook поможет контролировать время, проведенное в соцсети

Facebook анонсировала появление новой полезной каждому пользователю функции под названием «Ваше время в Facebook». Это поможет взять под контроль зависимость от социальной сети.

Функция будет доступна в настройках Facebook для всех зарегистрированных людей независимо от страны проживания. Чтобы ее активировать, нужно будет зайти в «Настройки», далее – в «Приватность», там будет новая строка «Ваше время». Таким образом, человек увидит, сколько времени потратил на Facebook и, более того, сможет поставить ограничение. Контроль времени будет доступен и для приложения для iOS и Android.

Facebook начал работу над этим нововведением в июне. Впервые о ней объявили в августе.

Ранее социальная сеть объявила, что претендует на патент подбора друзей по данным местоположения. С помощью анализа перемещений пользователя, ему будут предлагаться для дружбы те люди, с которыми он чаще всего встречался и которые находятся поблизости. Система даже сможет определять, знакомы ли эти люди оффлайн. Однако в компании отметили, что в ближайшее время эта возможность не будет использована. Рассматривается только приобретение патента.