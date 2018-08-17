Instagram начнет удалять "накрученные" лайки и комментарии

Популярная социальная сеть начинает вести борьбу с искусственными лайками и комментариями. Если Instagram выявит, что лайк или комментарий поставлен с помощью стороннего приложения, он будет удален.

20 ноября представители руководства социальной сети сообщили на официальном сайте, что начинают приступать к активным действиям, чтобы устранить искусственно накрученные лайки и комментарии. Кроме того, под принимаемые меры попадут и фейковые подписчики.

Администрация Instagram заявила, что им удалось с помощью опытных специалистов разработать специальные программы, которые будут выявлять ненастоящие лайки и комментарии под опубликованными фотографиями и видеозаписями. Обычно к подобным действиям прибегают пользователи, нуждающиеся в популярности. Руководство объяснило, что эти меры необходимы. Причины кроются, в первую очередь, в безопасности. Ведь пользователи, соглашаясь на такую услугу, автоматически предоставляют данные своего аккаунта. Однако гарантии, что за людьми, осуществляющими "накрутку", не стоят злоумышленники, нет.

При этом сообщается, когда будет завершено процедура удаления у конкретного пользователя, ему придет специальное уведомление о том, что необходимо сменить пароль от своего профиля.