На YouTube теперь можно смотреть бесплатно некоторые голливудские фильмы

Сегодня, 14:09 \\ Интернет и сети

Популярный видео-хостинг протестировал показ некоторых иностранных фильмов бесплатно. Раздел с картинами, которые можно посмотреть, не внося дополнительную плату, появился на канале «YouTube Фильмы».

 Известно, что пока пользователям доступны только около 100 фильмов, однако, планируется расширить объем лент. Известно, что ранее необходимо было приобретать как фильмы, так и телешоу, внося дополнительную плату. Стали доступны такие картины, как "Рокки", "Терминатор", "Блондинка в законе" и некоторые другие.

Официальные представители рассказали, что единственным условием станет необходимость просмотра рекламных роликов перед началом фильма или через некоторые промежутки во время картины. При этом руководство YouTube отметило, что готово к новым предложениям и может рассмотреть их, если они появятся. В настоящее время в компании обсуждается возможность устраивать эксклюзивные показы или сеансы со спонсорами.

Сообщается, что на данный момент эта функция доступна только жителям США. Но представители видео-хостинга отмечают, что в дальнейшем могут расширить возможности и для других стран. При этом доступ к бесплатному просмотру должен во много раз увеличить аудиторию, несмотря на то, что даже сейчас YouTube имеет значительное преимущество перед другими аналогичными платформами по количеству пользователей и посещаемости.

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Автор - Евгения Чернобаб
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