«Яндекс» представил масштабное обновление для собственной поисковой системы

Обновлённая версия поисковика включает более тысячи улучшенных опций, который появились за последний год.

Как сообщил руководитель направления Андрей Стыскин, новое обновление поиска получило название «Андромеда». Он подчеркнул, что фокусом обновления стала нативность.

Андрей Шеин, арт-директор поиска, уточнил, что теперь количество быстрых ответов на запросы пользователей увеличено до 13 млн. Разработчики добавили разнообразие в результаты быстрых ответов. Поиск даёт возможность искать отели и рестораны с рейтингом, ценами и отзывами, а также получил функцию «спортивных ответов», с помощью которой можно узнать расписание матчей и посмотреть трансляции. Кроме того, теперь поисковик будет ставить специальные метки на самых посещаемых сайтах – сбоку от результатов поиска будут стоять галочки.

Новый сервис «Яндекса» позволит получать ответы прямо из уст экспертов. Например, если пользователь так и не нашёл ответа на свой вопрос, у него есть возможность задать его знатокам прямо в поисковике.

Пользователи смогут сохранять понравившиеся изображения, сайты и видеоролики. Избранные файлы можно будет сохранять в специальный раздел – «Яндекс. Коллекции». Ими можно будет делиться с друзьями в социальных сетях или вовсе закрыть доступ, а также появится возможность подписаться на публичные коллекции.

Помимо этого «Яндекс» запустил продажу двух новых умных колонок. Устройства собраны на базе платформы Yandex IO и оснащены голосовой помощницей Алисой.