Роскомнадзор: Новые правила мессенджеров сохранят тайну переписки

Об этом рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, тайна переписки будет сохранена благодаря новым правилам идентификации. Он объяснил, что в соответствии с ними запрашивается лишь ограниченный круг данных.

Александр Жаров подчеркнул, что, в настоящее время устанавливая приложение, пользователь дает согласие мессенджеру на доступ, например, к записной книжке. Благодаря этому приложение получает информацию о тех, кто им пользуется, а кто нет. Таким образом, даже просто присутствуя в чьих-то контактах, человек уже идентифицирован руководством мессенджера, желает он этого или нет. При этом пользователь, установивший приложение, не несет никакой ответственности за сохранение личных данных своих контактов.

Именно поэтому, отмечает глава Роскомнадзора, в современных реалия слово «анонимность» это всего лишь обыкновенная уловка, потому что на деле оказывается, что ее не существует. Жаров подчеркнул, что введение новых правил необходимо, чтобы сделать отношения между операторами связи, пользователями, владельцами интернет-сервисов обмена сообщениями и государством более доверительными.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что введены новые правила идентификации, в соответствии с которыми информация о пользователе будет проверяться мессенджерами у мобильных операторов. Последние будут обязаны предоставить сведения в течение 20 минут. Если нет, будет считаться, что регистрация не пройдена.