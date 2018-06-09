Facebook поможет пользователям в поисках работы

Американская компания Facebook разработала обучающий сервис «Learn with Facebook», который позволит пользователям пройти бесплатные курсы для овладения навыками для работы в области цифрового маркетинга.

Ранее пользователи сети могли воспользоваться сервисов «Jobs» от той же компании. Он позволяет работодателям размещать объявления об актуальных вакансиях в специальном разделе в Facebook, делая поиск сотрудников проще и быстрее. Новый проект «Learn with Facebook» стал продолжением подобного направления компании.

В пресс-службе Facebook пояснили, что сервис предназначен для образовательных целей. С его помощью любой желающий может получить знания и навыки цифрового маркетинга. Курсы разделены на несколько направлений, при этом все они абсолютно бесплатны. Обучение проходит удалённо. Отмечается, что среди уроков есть такие разделы, как советы по составлению резюме, способы интервьюирования, маркетинг и программирование.

В настоящий момент на портале имеются учебные курсы начального уровня, но представители компании выражают надежду, что проект получит дальнейшее развитие. В Facebook считают, что к 2020 году около миллиона человек смогут найти работу благодаря их сервису.

Недавно в мессенджере Facebook добавили функцию удаления отправленных сообщений. Однако уточняется, что нужно успеть сделать это в течение 10 минут. Кроме того, компания намерена бороться с публикациями, противоречащими правила социальной сети.