Новый мессенджер Google позволит общаться в картах

Сегодня, 15:04 \\ Интернет и сети

Компания Google представила новый мессенджер, который позволит общаться с компаниями, отмеченными в сервисе Google Maps. В компании сообщают, что чат будет доступен только тем, кто зарегистрировал бизнес-аккаунт в картах.

Новинка позволит пользователям узнавать о наличии нужного размера обуви в магазине, интересоваться о наличии любимой выпечки в пекарне или забронировать столик в кафе. Для этого больше не придётся совершать звонки или ожидать ответ по электронной почте. Тестирование функционала запустили ещё в прошлом году. Приложение доступно на устройствах с операционной системой Android или iOS.

В СМИ к новости отнеслись недоверчиво. Издание The Verge сомневается, что подобный способ связи с владельцами бизнеса будет целесообразен. Многие также задаются вопросом, будет ли проект поддерживаться в будущем, или останется в «подвешенном» состоянии.

Ранее пользователи смартфона Google Pixel 3 столкнулись с пропажей сообщений в фирменном сервисе. В компании уже отреагировали на жалобы и пообещали восстановить пропавшие переписки.

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Автор - Елена Андреева
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