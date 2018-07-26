Google представил удобный и быстрый фоторедактор Squoosh

Подразделение Google Chrome Labs, ответственное за разработку приложений для браузера, представило новый фоторедактор Squoosh, который позволит пользователям подготавливать изображения для публикации в Сети.

Несмотря на то, что в интернете много различных фоторедакторов, пользователи оценили новинку от Google. Отмечается, что приложение привлекает своей простотой, скоростью и широкими возможностями. Конечно, лучше всего Squoosh работает на «родном» браузере от Google, однако приложение будет доступно и на Mozilla Firefox, Microsoft Edge или «Яндекс.Браузер». Воспользоваться новинкой можно будет и на мобильном устройстве. Редактор будет доступен даже без подключения к интернету, поскольку весь процесс происходит не на серверах Google, а в браузере. При этом использование приложения никак не влияет на трафик.

Squoosh поддерживает форматы PNG, JPG и WebP, изменяет цвет снимка, размер, степень сжатия, а также в зависимости от формата изображения пользуется алгоритмами оптимизации. Результаты работы становятся доступны в окне браузера с помощью ползунка. В конце редактирования пользователь может запросто скачать фото на своё устройство.

Ранее стало известно, что в 71-й версии браузера Google начнёт блокировать недобросовестных рекламодателей, а также будет предупреждать пользователей о платных мобильных подписках.