Русские фанаты Battlefield V обиделись на директора шутера

Продюсер шутера Battlefield V Дэвид Сирланд неоднозначно высказался в сторону СССР во время интервью. На вопрос о появлении в игре СССР он ответил, что это сложно реализовать из-за смены сторон во время войны.

Эти слова вызвали негодование в сети. Сирланд ответил, что его слова были неправильно переведены и что он считает Советский Союз достойным отдельной фракции в игре. Он принес свои извинения и сказал, что хочет представить СССР в рамках игры наилучшим образом.

Однако это не остановило россиян от запуска флешмоба «Apologize for USSR». В комментариях к трейлеру Battlefield V накопилось большое количество негативных высказываний в сторону компании DICE и самого Сирланда. Люди считают, что компания-разработчик плохо знакома с историей, а особо агрессивные комментаторы начали травлю продюсера. Даже иностранцы не обошли стороной большой поток негодующих мнений и высказали свое мнение, во многом совпадающее с мнение россиян.

В конфликте есть и нейтральная сторона – люди, которые пытались объяснить ход событий в игре. Поскольку в Battlefield V события идут в хронологическом порядке, то и СССР должен появиться позже, ведь он не принимал участие в самом начале войны.

Впервые Battlefield V была показана 23 мая 2018 года. Официальная премьера намечена на 20 ноября. Уже 15 ноября сыграть в военный шутер смог те, кто приобрел расширенное издание.