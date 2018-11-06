Пользователи Twitter смогут редактировать сообщения

О функции редактирования постов заявил гендиректор компании Джек Дорси во время выступления на пресс-конференции в Нью-Дели.

Однако он добавил, что, скорее всего, она будет ограниченной по времени. В частности, это необходимо для того, чтобы знаменитые пользователи не могли подкорректировать свои слова или вовсе отказаться от них. В остальном кнопка покажется полезной и позволит исправлять опечатки или орфографические ошибки в тексте.

Предложение ввести подобную кнопку поступали в компанию ещё в 2016 году. На необходимость функции указывали как обычные пользователи, так и публичные лица. Так, например, с просьбой о редактировании постов лично к Джеку Дорси обратилась супруга Канье Уэста – Ким Кардашьян.

Редактирование ошибок в сообщениях недавно появилось в мессенджере Viber. А пользователям социальной сети Facebook в скором времени станет доступна функция удаления нежелательных сообщений. Однако сделать это нужно в течение 10 минут.