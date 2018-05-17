Правообладатели приступили к составлению реестра запрещённых пиратских сайтов

Правообладатели начали процесс заполнения единого реестра сайтов с содержанием пиратского контекта в рамках программы антипиратского меморандума. Об этом заявил глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что работа по формированию реестра завершится не ранее, чем через три месяца, однако предположил, что это произойдёт раньше.

1 ноября состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в противодействии распространению пиратского контента. В подписании договора участвовали правообладатели с одной стороны и «Яндекс», Кинопоиск, Mail.ru и Rambler с другой. Предполагается, что документ поможет решать споры без привлечения суда.

Правообладатели сформируют список сайтов, содержащих пиратский контент. Поисковики будут обязаны в соответствии с реестром искать незаконные ссылки и в течение шести часов исключать их из результатов поиска. Ожидается, что меморандум сохранит силу до начала осени следующего года, после чего на его основе создадут новый закон по борьбе с пиратством в Сети.

Ожидалось, что Google также примет участие в подписании антипиратского договора, однако компания проигнорировала требования Роскомнадзора. Ведомство намерено судиться с компанией, если суд окажется на его стороне, то поисковик оштрафуют на 700 тысяч рублей. Однако компания ещё может изменить своё решение до 26 ноября, и тогда конфликт будет исчерпан.