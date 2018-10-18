И за каждым кустом наблюдатель: в Японии начнут использовать Wi-Fi для контроля за туристами

В японском городе Киото протестируют систему, которая способна контролировать и прогнозировать количество туристов. Также она сможет управлять потоками посетителей в особенно загруженных местах.

Пилотный проект министерства туризма Японии реализован в популярной зоне в Арасияме. На данный момент травки уже установлены датчики, которые отслеживают сигналы Wi-Fi и собирают данные о численности гостей. В результате этого нововведения туристам будут доступны ежечасные прогнозы, информация о заторах и альтернативные варианты прогулок. Интернет-ресурс будет показывать путешественникам возможные маршруты.

Также стоит отметить, что Япония доставила на Землю капсулу с результатами экспериментов МКС. Во время спуска беспилотный космический корабль сгорел в плотных слоях атмосферы, капсула же от него предварительно отсоединилась. Кристаллы белков, которые находились в этой капсуле, являются результатами экспериментов, которые начались более двух десятилетий назад.

В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии. Основной целью проводимых военных мероприятий является увеличение взаимодействия между флотами двух соседствующих стран.