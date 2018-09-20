Facebook презентовал свой персональный сайт знакомств

Еще в мае 2018 года владелец и разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг на конференции F8 объявил о создании сервиса для знакомств.

В сентябре новый функционал прошел тестирование на территории Колумбии.

Сможет ли Facebook достойно конкурировать с таким известным приложением для знакомств, как Tinder, пока неизвестно. Принцип работы сервисов схож: можно отмечать понравившихся людей, а при совпадении взглядов продолжить общение. Пользователи Facebook пока что смотрят на ситуацию с недоверием. Сомнения и страх людей вызваны частыми скандалами с участием Facebook на тему защищенности личных данных. Тем не менее, компанию это не остановило.

Статистика показывает, что самыми частыми посетителями Facebook являются жители Канады. Поэтому они первые испытали нововведение. Вместе с канадцами первооткрывателями станут жители Таиланда.

Новые возможности Facebook в сфере знакомств доступны только лицам старше 18 лет.