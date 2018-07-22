Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе соцсети

8 ноября пользователи соцсети Instagram столкнулись с массовыми сбоями в работе приложения.

Нарушения в работе соцсети начались с 17:53 по московскому времени. Проблемы возникли у пользователей, проживающих в США, Великобритании и других странах Европы, таких как Германия, Франция, Швеция, Голландия, Австрия, Испания и Греция. В России большая часть сообщений о сбоях поступает от пользователей из столицы.

52% пользователей жалуются на трудности, возникающие при входе в личный аккаунт. 31% столкнулись с проблемами при загрузке фотографии в сервис, а 15% не могут зайти на веб-сайт приложения. После 18:00 по Москве на работу сервиса поступило более 300 жалоб. К настоящему времени это число сократилось до 20.

Причины массовых нарушений работы сайта пока неизвестны.

Ранее со сбоем в работе столкнулся сервис «Яндекс.Новости», из-за которого пользователи испытывали проблемы с поиском. Чуть позже неполадки были устранены, однако причину возникших проблем не назвали.