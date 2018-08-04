Эксперты рассказали, как победа демократов повлияет на Facebook

После промежуточных выборов демократы вернули под свой контроль Палату представителей, за республиканцами остался Сенат.

Это означает, что надежды демократической партии и её приверженцев на принятие национального закона о защите частных данных представляются теоретически возможными. Ожидается, что законопроект составленный в Палате представителей, пройдя через Сенат, ляжет для подписи на стол президента. Этого желает общественность США, этого же хотят крупные технологические компании, такие, как Facebook, Twitter, Instagram и другие. Эксперты рассказали, как победа демократов повлияет на деятельность техногигантов. После прошлогодних президентских выборов в США на руководство соцсетей было оказано серьёзное давление за дезинформацию, фейковые аккаунты и разжигание недовольства. Россию продолжают обвинять, что она, при полном попустительстве Марка Цукерберга, использовала социальные платформы для вмешательства в выборы с помощью целой армии ботов.

Теперь ожидается, что Facebook обяжут следить за введением достоверных данных при регистрации и препятствовать уходу от ответственности за недобросовестную политическую рекламу. Уже сейчас наблюдается тенденция отказов от использования приложений Facebook и Twitter. Пользователи обеспокоены разжиганием ненависти и усиливающейся поляризацией страны. В немалой степени в этом повинны соцсети. Эксперты полагают, что политические баталии в Facebook, Twitter, Instagram затихнут до следующих президентских выборов. А пока Цукерберга вызывают на слушания в Конгресс для освещения этого вопроса 27 ноября.