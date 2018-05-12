Хакеры «заразили» почти 700 000 сайтов вредоносным ПО, чтобы украсть Bitcoin

Но реальной целью был только один сайт по обмену криптовалюты.

Криптовалютные хакеры атаковали один из самых используемых серверов для аналитики интернет-трафика StatCounter, чтобы «откачать» деньги пользователей обменной «доски» Gate.io. В результате целенаправленной атаки хакеров почти 700 000 сайтов были заражены вредоносным ПО. StatCounter по свойства похож на Google Analytics, поскольку он позволяет анализировать интернет-трафик веб-сайтов. Вредоносное ПО перенаправляло Bitcoin криптовалютных трейдеров, особенно когда они «выводили» или переводили Bitcoin. Специальный код заменял другие адреса на адрес, введённый хакерами.

ESET отмечает, что, хотя это затронуло около 700 000 веб-сайтов, вся угроза была локализирована вокруг обменника Gate.io, который обрабатывает биткоины на стоимость 1,7 млн долларов каждый день. Несмотря на то, что «утечка» в безопасности продолжалась несколько дней, до сих пор тяжело сказать, сколько людей было затронуто атакой, количество украденных денег и сколько хакеров удалось устранить. Также Gate.io призывает пользователей включить двухфакторную аутентификацию и двухэтапную защиту при входе.