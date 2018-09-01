Эксперт: WeChat привлекает стартапы, разработчиков и услуги

В этой коммуникационной системе мирно сосуществуют более миллиона приложений.

В последние годы платформа для обмена сообщениями WeChat от Tencent превратилось в собственную вселенную со множеством услуг - от доставки еды до получения крупных кредитов. Сегодня ежедневная аудитория мессенджера насчитывает около 200 миллионов человек, при общей численности всех пользователей интернета в Китае в 800 миллионов. Еще в январе 2017 года Tencent представила «мини-программы», которые по сути являются легкими приложениями, работающими внутри WeChat. Например, когда необходимо вызвать такси, вместо того, чтобы загружать автономное стороннее приложение, пользователь может мгновенно вызвать свою мини-программу на WeChat.

Эта платформа привлекает малобюджетные стартапы, разработчиков мини-программ и поставщиков различных услуг. Сегодня WeChat насчитывает более миллиона таких мини-приложений, что в почти два раза меньше Apple App Store, в котором было зарегистрировано 2,1 миллиона приложений в апреле. В системе WeChat 28% мини-приложений составляют игры, следом идут службы жизнеобеспечения и интернет-торговля. Этот мессенджер был запрещён в РФ в 2011 году. Затем, после начала сотрудничества с российскими властями, WeChat возобновил свою деятельность на территории России.