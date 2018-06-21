Поисковики дают пиратским сайтам всего 19% трафика - Google

По мнению компании, изъятие ссылок из поиска не оказывает положительного влияния на борьбу с пиратством.

Google, составляя отчет по борьбе с пиратством, опиралась на данные американской киноассоциации MPAA. Она установила, что пиратские сайты получают от поисковых страниц всего лишь 19% просмотров. В большинстве поисковых запросов, выдаваемых пиратские копии фильмов или музыки, уже содержится наименование пиратского сайта, как сообщает Google. Таким образом, пользователи в большинстве случаев с самого начала знают пиратские сайты и посещают их напрямую, через поисковик.

Похожие исследования проводилось музыкальной индустрией Великобритании. Она также пришла к выводу, что доход пиратских сайтов не основывается только на поисковиках. Google прислушивается к жалобам правообладателей и удаляет нелегальный контент. Но удалять пиратские сайты полностью компания не готова. Объясняют это тем, что пиратские сайты содержат и вполне законный контент, законы против пиратства могут применяться для цензуры. Если сайт удалить, пиратам не составит труда создать несколько новых.

Google имеет свою точку зрения, как бороться с пиратами. Компания отклоняет все рекламные предложения, с которых пираты получают доход. Продолжается сотрудничество Google с органами власти, чтобы преследование пиратства имело результат.

В отличие от ситуации с Google, российский «Яндекс» приносит около 80% трафика пиратским сайтам России. 1 ноября этого года был подписан меморандум о борьбе с пиратством. Согласно договору, «Яндекс» будет удалять ссылки на ресурсы с нелегально размещенным материалом.