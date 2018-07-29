55% россиян не боятся потерять доступ к своим аккаунтам

Сегодня, 14:09 \\ Интернет и сети

Исследования антивирусной компании Avast показали, что 55% россиян не боятся потерять доступ к свои аккаунтам в социальных сетях.

Согласно опросу, лишь 10% жителей России первоначально создают сложные пароли ради сохранения личных данных. 55% используют одинаковые пароли для разных ресурсов. Несмотря на такие показатели, 94% граждан осознают, чем может обернуться такой подход. 24% начинают беспокоиться о надежности пароля и меняют его, уже столкнувшись с взломом аккаунта. 19% россиян не пароли никогда.

Специалисты отмечают, что надежно охранять свои данные должен каждый пользователь, несмотря на то, считает ли он свою информацию значимой. Любые данные могут быть использованы для атак, например, на корпоративные системы.

Эксперты в сфере IT сообщают, что механизмы защиты за последние несколько лет усовершенствовались. Благодаря многоуровневой аутентификации и менеджерам паролей пользователи защищены намного лучше. Однако, Ашот Оганесян, основатель компании DeviceLock, предостерегает, что одной из ведущих криминальных профессий все равно остается специалист по взлому.

Летом 2017 года состоялся Южный форум по кибербезопасности в Севастополе, на котором участники обсудили необходимость создания общей системы защиты. Также, обсуждалось приравнивание кибератак к вооруженному нападению.

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Автор - София Волкова
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