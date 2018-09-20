Приложение для знакомств Badoo попало под налоговое расследование

Badoo, помимо самого крупного сайта для знакомств, также известна своими вечеринками с полуголыми танцовщицами.

Компания Badoo – часть империи, которая сводит людей, была основана российским магнатом Андреем Андреевым, находится под следствием за свои налоговые платежи 2013-2016 гг. Компания Badoo утверждает, что на сегодняшний день их приложение имеет больше пользователей, чем приложение для знакомств Tinder и доступно более чем в 190 странах.

Согласно анализу заявок, Badoo имеет дюжину дочерних компаний. Также есть отдельная организация Badoo Limited, которая попала под следствие. Её материнская компания зарегистрирована на Бермудских островах. Руководители Badoo признали, что, скорее всего, расследование приведёт к корректировкам по налоговым вопросам. Известно, что Badoo любит устраивать мероприятия на «широкую ногу», приглашая танцовщиц. Предположительно, одно из таких мероприятий стояло около 2 миллионов долларов. Расследование трат корпоративного счёта происходит из-за приближающегося размещения компании в Нью-Йорке. Так, компания сообщила, что потеряла 5,6 миллионов фунтов стерлингов (около 7 миллионов долларов США) за последние 12 месяцев из-за «маркетинговой направленности бизнеса».