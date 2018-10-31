WhatsApp планирует ввести рекламу

Пользователи WhatsApp в скором времени неизбежно столкнутся с рекламой, об этом сообщил вице-президент компании Крис Дэниелс на конференции в Нью-Дели.

Как отметил Дэниелс, для этой цели мессенджер будет использовать статусы – функцию, в которой демонстрируются короткие видео или фотографии. В Instagram или Snapchat подобный способ передачи информации называется «история». Введение рекламы вводится как основной способ монетизации. Также вице-президент добавил, что компания намеревается предлагать платные функции предпринимателям. Например, они смогут делать рассылку для своих покупателей. По заявлению Дэниелса, новые функции мессенджера никак не изменят общение бизнеса и клиентов, напротив, они поспособствуют улучшению диалога.

Дата появления первой рекламы в WhatsApp не уточняется.

Реклама давно стала предметом бурных споров между Марком Цукербергом, который приобрёл компанию в 2014 году, и топ-менеджерами WhatsApp. Уже в то время Цукерберг искал методы монетизации сервиса и сильно давил на других соучредителей, которые в итоге покинули свои посты.

Ранее разработчики ввели новую функцию, позволяющую пользователям не открывать пришедшие сообщения, при этом помечая их как прочитанные. Кроме того, мессенджер может предложить пользователям отвечать в групповых чатах личными сообщениями.