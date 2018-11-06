Запрет на анонимное пользование мессенджерами не коснётся компаний - эксперт

Один из пользователей Сети поднял вопрос регистрации номеров на компании.

Недавним указом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева мобильные операторы обязаны идентифицировать пользователей мессенджеров. В течение 20 минут после поступления запроса от оператора, пользователю необходимо удостоверить свою личность. Более того, на ряду с возникновением данного закона, анонимный мессенджер Telegram даже был запрещён на территории России из-за отказа Дурова предоставить ключи для дешифровки информации.

Однако эксперты коснулись ещё одной проблемы с данным постановлением. Многие номера регистрируются на компании, а не на личные документы человека, что не даёт достоверной информации о его личности, а лишь о месте, где человек работает. Таких «безликих» пользователей по стране десятки тысяч. В таком случае, личность определить не удастся. Так, один из таких абонентов, чей номер зарегистрирован на издательский дом «Комсомольская правда» обратился к Медведеву с вопросом о том, придётся ли расстаться с мессенджерами всем людям, чьи номера зарегистрированы на компанию.