Павел Дуров опроверг сообщения о возможности взлома Telegram Desktop

Владелец Telegram назвал тревогу ложной и выдумкой людей, далёких от технологий.

Появившиеся предупреждения об уязвимости веб-версии Telegram, основывались на выводах американских программистов. Они утверждали, что в Telegram Desktop не происходит шифрование переписки пользователей. Текстовые файлы лежат в системе в открытом доступе и не зашифровываются. Как утверждается, любой злоумышленник, проникнув в компьютер, получает беспрепятственный доступ к содержимому. Павла Дурова поразила такая поверхностность рассуждений оппонентов, и он опроверг сообщения о возможности взлома Telegram Desktop. Причина «проблемы», по словам Дурова, кроется в том, что взломщики Telegram уже имеют доступ к компьютеру пользователя.

В таком случае, им не составит труда подобрать ключ к переписке в Telegram. Создатель соцсети и ранее говорил о подобных попытках дискредитировать его. Любители сенсаций не понимают: если злоумышленник «проник» в чужой телефон или компьютер, то теперь он де-факто является его совладельцем. Дуров поясняет: для того, чтобы сделать защиту эффективной, необходимо организовать надёжную безопасность поверх «корневой» системы устройства.