В Google представили новую CAPTCHA, которую не видит пользователь

На просторах Сети появилась программа, благодаря которой можно гораздо проще отличить робота от живого человека.

Так, разработчики Google представили новую CAPTCHA, которую не видит пользователь. Отныне нет необходимости ввода текста, выбора изображений, которые соответствуют определенным критериям. Кроме того, можно не кликать на кнопку "Я не робот". Усовершенствованная система анализирует каждого посетителя и его действия в Интернете, выставляя ему оценку в диапазоне от нуля до одного балла - чем выше показатель, тем больше вероятность того, что это человек.

Разработка имеет способность самостоятельного обучения при мониторинге сайта. Если её разместить на ресурс, то сразу можно проследить поведенческие механизмы более качественно. Создатели сообщают, что если пользователь набирает более низкий балл обычного, то ему можно предложить пройти верификацию благодаря электронной почте.