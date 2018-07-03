MeeToo: Google стал центром внимания по обвинениям в сексуальных домогательствах

Всемирно-известная компания Google уволила 48 своих сотрудников за обвинения в сексуальных домогательствах. В их числе также находятся 13 топ-менеджеров. Такую информацию сообщает канал BBC.

Такое письмо всем своим сотрудникам оставил генеральный директор Сундара Пичаи. Он сказал, что за последние годы в компании произошли изменения. В данном случае, разговор идет о несуразном поведении со стороны старших сотрудников. В добавок ко всему, никто из бывших ныне сотрудников не получил выходное пособие.

Письмо мистера Сундара Пичаи было разослано сразу после публикации The New York Times, в котором рассказывается о Эндри Рубине, которого обвинили в сексуальном домогательстве. Ради неразглашения информации, компания предложила ему выплатить 90 миллионов долларов компенсации после увольнения. Ранее он занимал должность создателя Android. Такое событие произошло в 2014 году. Тогда некая женщина дала показания против него, что он принуждал ее к сексу в номере гостиницы в 2013 году.

А в прошлом году популярность набрал хэштег #MeeToo. В интернете этот хэштег означал истории, связанные с изнасилованиями или домогательствами. Как результат, было выдвинуто ряд обвинений в сторону людей, связанных со сферой науки, культуры, политики, а также бизнеса.